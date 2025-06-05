الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

السعودية تكشف هوية إمام صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام

رئاسة الشئون الدينية
رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، فيتو

يؤم فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى إمام وخطيب المسجد الحرام المصلين، غدا الجمعة، فى صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام، وفق ما أعلنت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتم اختيار فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي العام الماضي كخطيب لعرفة.

الدكتور ماهر المعيقلي، من مدرس رياضيات إلى إمام رسمي للمسجد الحرام

تخرج الدكتور ماهر المعيقلي بكلية المعلمين بالمدينة المنورة، ثم حصل على درجة الماجستير سنة 1425هـ، في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بعنوان: "مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية عبدالملك الميموني"، من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وحصل فيها على تقدير ممتاز، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفقه الشافعي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1434هـ من جامعة أم القرى، وكانت الرسالة عن تحقيق كتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) في الحدود والأقضية للإمام الشيرازي.

 

الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، فيتو 
الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، فيتو 

شغل المعيقلي منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

وبخصوص خبراته العملية؛ فقد عين مدرسًا لمادة الرياضيات، وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلمًا، ثم أصبح موجهًا طلابيًا في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وتولى الشيخ المعيقلي إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم كلف بإمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ، ثم تولى لاحقًا إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، وعين إمامًا رسميًا للمسجد الحرام في ذلك العام.

تحذير من الصحة السعودية: الحرارة المرتفعة تستدعي وقاية الحجاج من الإجهاد الحراري

ومن جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في المشاعر المقدسة.

وناشدت بضرورة استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن بما يمكّنهم من أداء المناسك بصحة وطمأنينة.

وتكثف المنظومة الصحية جهودها في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمشاعر المقدسة، مع استمرار انتشار الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بين الحجاج، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية ويضمن لهم موسم حج آمن وصحي.

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المسجد الحرام صلاة عيد الاضحي المسجد النبوي الإمام أحمد بن حنبل

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