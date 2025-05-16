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رياضة

ميسي يزين قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمعسكر شهر يونيو المقبل، استعدادًا لمباراتي تشيلي وكولومبيا، ضمن الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد “راقصو التانجو” لخوض مواجهتين حاسمتين، حيث يلتقون منتخب تشيلي يوم 6 يونيو، قبل أن مواجهة كولومبيا في 11 من الشهر نفسه، ضمن مشوارهم نحو التأهل إلى المونديال.

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القائمة شهدت حضور القائد ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي يستعد للانضمام إلى زملائه في معسكر المنتخب، في وقت يواصل فيه الفريق تقديم مستويات قوية في التصفيات.

ترتيب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026
يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه منتخب الإكوادور، الذي يحتل المركز الثاني بـ23 نقطة، ليواصل حامل لقب كوبا أمريكا مسيرته بثبات نحو حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية.

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منتخب الأرجنتين ميسي ليونيل سكالوني

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