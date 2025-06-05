الاتحاد التشيلي يكشف ملابسات أزمة منتخب الأرجنتين بالمطار

ألقى الاتحاد التشيلي لكرة القدم اللوم بشكل كامل على نظيره الأرجنتيني في الفوضى التي وقعت أمس الأربعاء أثناء هبوط منتخب الأرجنتين في مطار سانتياجو دي تشيلي، استعدادا لمباراته ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 المقررة مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وغادر اللاعبون الأرجنتينيون المدرج من نفس مدخل المسافرين الآخرين، وواجهوا عشرات المشجعين بانتظارهم، ما بين أرجنتينيين هتفوا لهم وحاولوا الانقضاض على نجومهم المفضلين، وتشيليين سخروا منهم بل وأهانوهم.

تفاصيل بيان الاتحاد التشيلي



وأصدر الاتحاد التشيلي بيانا حمل فيه مسؤولية ما حدث للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد هذا الوضع الفوضوي وردا على عدة وسائل إعلام، أغلبها أرجنتينية، والتي وجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد التشيلي لكرة القدم.



وجاء في البيان أنه "في ظل مختلف التقارير الواردة بشأن وصول المنتخب الأرجنتيني إلى تشيلي، والتي يُتهم فيها الاتحاد التشيلي بانتهاك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدى وصول المنتخب إلى سانتياجو، يعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أنه نظم وأدار يوم الاثنين الماضي، الموافق الثاني من يونيو، اجتماعا مع القنصلية الأرجنتينية، شارك فيه القنصل العام الأرجنتيني وممثلون عن الاتحاد الأرجنتيني ووزارة الأمن العام وقوات الشرطة التشيلية".

وقال البيان إنه طلب من الاتحاد الأرجنتيني في ذلك الاجتماع استئجار مدرج خاص لضمان اقتصاره على المنتخب الأرجنتيني لدى وصوله تشيلي، لضمان عبور سلس وسريع لجميع لاعبيه، ما رفضته السلطات الأرجنتينية عدة مرات.

وعلى هذا الأساس، يرى الاتحاد التشيلي أن الأحداث "التي واجهها المنتخب الأرجنتيني تعود حصرًا إلى قرارات الاتحاد الأرجنتيني، الذي لم يأخذ بتوصيات السلطات التشيلية".

وأكد البيان "وفاء الاتحاد التشيلي دائما بجميع التزاماته، الواردة البروتوكول الصادر عن الفيفا لاستقبال الوفود الأجنبية المشاركة في المسابقات، وتنسيق الأمن ومرافقة الشرطة التشيلية لوصول وفد المنتخب الأرجنتيني إلى البلاد، ثم انتقاله بين مطار أرتورو ميرينو بينيتيز والفندق المحجوز. جميع الخدمات الإضافية، التي لا تندرج ضمن البروتوكول الصادر عن الفيفا، تقع على عاتق الوفد الزائر وحده".

وأتم: "يجدر التأكيد على أن الاتحاد التشيلي لكرة القدم قد وفّر جميع التسهيلات اللازمة للمنتخب الأرجنتيني، وكذلك لجميع المنتخبات التي زارت البلاد خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026".

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