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دين ودنيا

خالد الجندي في دعاء مؤثر من عرفات: اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا (فيديو)

جبل عرفات، فيتو
جبل عرفات، فيتو

في مشهد إيماني مهيب من صعيد عرفات، عبر قناة "الناس"، أطلق الشيخ خالد الجندي دعاءً مؤثرًا، وسط أجواء روحانية خاشعة في يوم عرفة، الذي يُعد من أعظم أيام الله.

وبصوت تغلّفه الخشوع، بدأ الشيخ خالد الجندي دعاءه مرددًا التلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك."

الشيخ خالد الجندي في دعاء مؤثر: "اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا"

ثم توجّه بالدعاء قائلًا: "لبيك اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا، لبيك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، والنعيم المقيم، يا عظيمًا سبحانك جل جلالك، يا منان، يا كريم".

واستمر في مناجاة الله قائلًا: "اللهم انظر إلينا بعينك التي لا تنام، وامددنا بمدد من عندك يا ربنا، يا رب إلى من تكلنا؟ وأنت ربنا؟ اللهم لا تفضحنا، اللهم استرنا، اللهم بلغنا الأماني، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل".

 

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جبل عرفات صعيد عرفات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

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