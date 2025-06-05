ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط ثلاث شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، تعمل بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام القائمين على إدارة هذه الشركات بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، عبر إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل حقيقية خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار الشركات الثلاث، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور جوازات لمواطنين، تأشيرات وصور تأشيرات سفر، عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كمبيوتر، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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