الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

ضبط 3 شركات وهمية
ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط ثلاث شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، تعمل بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

 

إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

 

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام القائمين على إدارة هذه الشركات بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، عبر إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل حقيقية خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة في النزهة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار الشركات الثلاث، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور جوازات لمواطنين، تأشيرات وصور تأشيرات سفر، عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كمبيوتر، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب على المواطنين الراغبين فى السفر الحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة قطاع الأمن العام شركات وهميه محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة في النزهة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

حالة الطرق يوم عرفة، خريطة الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 135 فرد خرطوش و44 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

رادار المرور يلتقط 477 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: قصة مقتل طالبين اعتراضا على بيع مخدرات بالإسكندرية.. مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بأسيوط.. والقبض على عصابة الشرطة المزيفة بالشيخ زايد

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق بسيون – طنطا

الأكثر قراءة

صدمة لـ محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار سبائك الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

بقلب أحمر ووجه مبتسم، ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة عند تناول اللحوم في العيد لتجنب عسر الهضم والانتفاخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

المزيد
الجريدة الرسمية