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رياضة

موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة البرازيل
موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره الإكوادوري، على ملعب "مونومنتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026


تنطلق مباراة البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 2 صباحًا غدا الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


القناة الناقلة لمباراة البرازيل أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026


تذاع مباراة الإكوادور ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026  عبر قناة SSC Sports HD 1.


ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 21 نقطة، بينما يحل منتخب الإكوادور في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

ويسعى منتخب البرازيل إلى تحقيق الفوز بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام منتخب الأرجنتين بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد.

ويبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع المنتخب البرازيلي  بمواجهة المنتخب الإكوادوري في جواياكيل ضمن تصفيات التأهل للمونديال.

أول مباراة لأنشيلوتي مع البرازيل في ملعب السامبا


أما مباراته الأولى تحت أنظار الجمهور البرازيلي فستكون في 10 من الشهر المقبل خلال مباراة تصفيات أيضا أمام باراجواي بملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو.

قائمة أنشيلوتي الأولى مع منتخب البرازيل


حراسة المرمى: أليسون بيكر، بينتو، هوجو سوزا.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، أليكساندرو، بيرالدو، كارلوس أوجوستو، دانيلو، ليو أورتيز، ماركينيوس، فاندرسون، ويزلي.

خط الوسط: أندرياس بيريرا، أندري سانتوس، برونو جيمارايش، كاسيميرو، إيدرسون، جيرسون.


خط الهجوم: أنتوني، إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

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