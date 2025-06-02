الإثنين 02 يونيو 2025
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انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة ونظام البكالوريا (انفوجراف)

وزير التعليم محمد
وزير التعليم محمد عبد اللطيف

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امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة نظام البكالرويا نتيجة الثانوية العامة وزير التعليم محمد عبد اللطيف

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