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أخبار مصر

خلال ساعات، فيديو إرشادي لطلاب الثانوية العامة لكتابة البيانات ورقم الجلوس

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم نشر  فيديو تعليمي إرشادي خلال ساعات اطلاب الثانوية العامة 2025، يوضح كيفية كتابة  البيانات ورقم الجلوس بورقة الإجابة خلال الامتحانات.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

 وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة انه “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفى اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة 

 وتابع عبد الحكم: “فى مادتى الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما فى الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

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امتحانات الثانوية العامة 2025

 وبين أن تصحيح العربى واللغة الاولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم فى جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها فى كنترول واحد.

وكشف عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين فى كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات ووضع طلاب النظامين القديم والجديد معا. 

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