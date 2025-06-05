طوارئ بالمستشفيات وفتح المجازر مجانًا، الشرقية تستنفر كامل أجهزتها قبل ساعات من عيد الأضحى

قبل ساعات قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، رفعت محافظة الشرقية حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعاتها الخدمية والتنفيذية، وسط إجراءات مشددة وخطط متكاملة تتضمن الرعاية الصحية، الاستعدادات الدعوية، المجازر البيطرية، خدمات الإسعاف، والمواقع الترفيهية.

قطاع الصحة: طوارئ شاملة وجهوزية 24 ساعة

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والوحدات الصحية، وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية لمتابعة الأداء الصحي على مدار الساعة من خلال تواجد دائم لمديري المنشآت الطبية أو من ينوب عنهم وتوفير جدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية وتعزيز مخزون الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل، بالاضافة الي توفير الأمصال واللقاحات في وحدات الخدمة وتوافر الفرق الطبية بكامل التخصصات، خاصة في أقسام الطوارئ ومراجعة دورية لأعمال الصيانة بالمعدات والأجهزة وخزانات الأكسجين.

5817 ساحة ومسجدا لصلاة العيد وضوابط مشددة لتنظيم الشعائر

وبإشراف مباشر من المحافظ المهندس حازم الأشموني، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تم تجهيز 5 آلاف مسجد و817 ساحة بمراكز الشباب والمدارس والأراضي الفضاء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2025.

الطب البيطري: فتح المجازر مجانًا وتكثيف الحملات ضد الذبح العشوائي

أكد اللواء الدكتور إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن المحافظة جهزت 20 مجزرًا حكوميًا لاستقبال الأضاحي مجانًا، مع تواجد ما لا يقل عن 3 أطباء بيطريين بكل مجزر للإشراف الكامل على الذبح.

مرفق الإسعاف: خطة طوارئ بـ135 سيارة و270 مسعفًا لتأمين العيد

أعلن مرفق إسعاف الشرقية عن تنفيذ خطة انتشار موسعة تشمل 135 سيارة إسعاف مجهزة، موزعة وفق خريطة دقيقة لتأمين المساجد، الساحات، المتنزهات، والطرق الرئيسية، مدعومة بفريق إسعافي قوامه 270 فردًا.

تموين الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

قال المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بحافظة الشرقية،أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمديرية، استعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام التالية: (٠٥٥٢٣٠٢٤٢٤ – ٠٥٥٢٣٠٣٦٨٢ – ٠٥٥٢٣١٨٣٦٨)، مع توجيه الحملات بشكل فوري فور تلقي الشكاوى لحلها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التموينية بنطاق المحافظة، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين خلال عطلة العيد لضمان استمرارية العمل والمتابعة الدقيقة لحركة البيع والشراء.

حديقة الحيوان بالزقازيق: مفاجآت جديدة وإجراءات احترازية مشددة

كشف مدير حديقة الحيوان بالزقازيق عن الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال زوار العيد، بإضافة أنواع جديدة من الحيوانات بالاضافة الي المجموعات الحيوانية السابقة ابرزها الغزال، السلاحف المصرية والسودانية، والدجاج القطني، إلى جانب الماعز الفرنساوي والطاووس والأوز الصيني.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين من المحافظة في أول أيام عيد الأضحى بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها وبسيارة الإسعاف والمطافي داخلها تحسبا لوقوع أي حوادث أو اندلاع حرائق مفاجئة بالمكان وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لمواجهة ظاهرة التحرش والتصدي لأي محاولات للتحرش أو الاشتباك بين المواطنين.

كما سيتم منع الإجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وإجراء صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة ومنع الراحات لكل العاملين والإداريين الذي يبلغ عددهم اكثر من 30 عاملا وإداريًّا.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان مقامة علي مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 30 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

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