بـ 5 جنيهات، حدائق الزراعة تستقبل زوار عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حدائق الحيوان التابعة لها في المحافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك، قد أنهت استعداداتها الشاملة لاستقبال المواطنين والزوار، للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، للاهتمام بالحدائق التابعة لها، وتهيئتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية للمواطنين، وتوفير سبل الراحة والسلامة لهم.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذه الحدائق كمتنفس للمواطنين في المحافظات، للتنزه وقضاء أوقات طيبة، طوال العام، وخاصة خلال أيام الإجازات والأعياد، مشددًا على الاهتمام بالصيانة الدورية للحدائق، وكذلك النظافة المستمرة، والتأمين الشامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والحد من التزاحم، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرياتها.

وشدد "فاروق" على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والمائية في هذه الحدائق، فضلًا عن توفير اللوحات الإرشادية ولافتات التعليمات، لتوجيه الزوار ومنعهم من الاقتراب غير الآمن من الحيوانات، فضلًا عن المتابعة المستمرة للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة المواطنين والحيوانات، خاصة مع زيادة الإقبال على زيارة تلك الحدائق خلال إجازة العيد.

إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالحدائق

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن استعدادات عيد الأضحى قد شملت إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالحدائق التابعة للوزارة في محافظات: الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، وحديقة الأسماك بالزمالك، لافتًا إلى أنه تم إعداد خطة لمواجهة الزحام على البوابات تشمل: زيادة عدد المنافذ وتخصيص منافذ جديدة لتسهيل الدخول، فضلًا عن تعزيز أعداد العاملين على البوابات، حيث تفتح تلك الحدائق أبوابها أمام زوارها من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، لتوفير سيارات إسعاف إضافية في الحدائق، خاصة الحدائق الكبرى مثل حديقة حيوان الإسكندرية، تحسبًا لأي حالات طارئة أو إصابات قد تحدث بين الزوار. كذلك تم التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لضمان أعلى درجات الأمان والراحة للزوار، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا زيادة عدد سلات القمامة داخل الحدائق، وتوزيع أكياس قمامة على الزوار عند مداخل الحدائق، فضلًا عن التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالمحافظات.

تحديث طرق عرض الحيوانات داخل الأقفاص

وقال رئيس الهيئة أيضًا إنه تم تنفيذ إجراءات لتلطيف أجواء الحدائق للحيوانات المجترة من خلال رش المسطحات المائية وإنشاء برك ومجارٍ مائية، كذلك تم دعم الحدائق الإقليمية بالحيوانات الجديدة، وتحديث طرق عرض الحيوانات داخل الأقفاص، فضلًا عن تشكيل لجان بيطرية للمرور الدوري ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وأوضح أنه تم أيضًا توفير الأدوية والدُشّات للدببة والفواكه والمثلجات للحيوانات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن عرض الولادات الجديدة وبعض الحيوانات المميزة مثل: فرس النهر، الكبش الأوري، الطاووس الهندي، طيور الوادي، وغيرها.

وقال رئيس الهيئة إنه تم أيضًا إنشاء نقاط إذاعة واستعلامات داخل الحدائق، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين وخاصة الأطفال، لضمان السلامة والتأمين.

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