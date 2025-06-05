الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

كواليس جديدة في استبعاد نيدفيد من قائمة الأهلي المونديالية

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس جديدة في خروج كريم نيدفيد لاعب الفريق من قائمة كأس العالم للأندية التى تم الإعلان عنها أمس، مؤكدة أن اللاعب سيرحل عن النادي إلى سيراميكا كليوباترا بداية من الموسم الجديد، بجانب وجود تخمة في مركزه بوسط الملعب، وفضل الإسباني ريبيرو استبعاد اللاعب وعدم اصطحابه في رحلة أمريكا. 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

 

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع،  في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة  .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي كريم نيدفيد كأس العالم للأندية

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