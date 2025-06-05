الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يزف بشرى سارة لنجم فرنسا قبل مباراة إسبانيا

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي تفعيل خيار شراء الفرنسي بيير كالولو بشكل نهائي من ميلان، صباح اليوم الخميس، ليواصل رحلته بقميص "السيدة العجوز" حتى 30 يونيو 2029 بعد موسم ناجح قضاه على سبيل الإعارة.

النادي الإيطالي نشر بيانًا رسميًا يؤكد فيه تفعيل بند الشراء النهائي لعقد كالولو، والذي وصل إلى تورينو في صيف 2024 قادمًا من ميلان.

يوفنتوس اختتم البيان بتهنئة المدافع بعيد ميلاده قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا بيير!"
 

ومنذ وصوله، فرض نفسه سريعًا كعنصر أساسي في الخط الخلفي، حيث شارك في 39 مباراة خلال الموسم الأخير وسجل هدفًا وحيدًا كان في مواجهة خارج الديار أمام أتالانتا.

واحتفل المدافع الفرنسي بيير كالولو بعيد ميلاده الخامس والعشرين بطريقة مثالية بعد قرار يوفنتوس وقبل مباراة منتخب بلاده اليوم أمام إسبانيا.

ويتواجد كالولو حاليًا مع المنتخب الفرنسي، والذي يستعد لمواجهة إسبانيا اليوم الخميس، لكنه سيعود قريبًا للانضمام إلى تدريبات يوفنتوس استعدادًا للمواعيد القادمة، وفي مقدمتها المشاركة المنتظرة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس الإيطالي بيير كالولو الفرنسي بيير كالولو ميلان المنتخب الفرنسي

مواد متعلقة

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مبابي يقود تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية 2025

يوفنتوس يحسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي وهبوط فينيزيا

يوفنتوس يهزم أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية