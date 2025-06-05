يوفنتوس يزف بشرى سارة لنجم فرنسا قبل مباراة إسبانيا

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي تفعيل خيار شراء الفرنسي بيير كالولو بشكل نهائي من ميلان، صباح اليوم الخميس، ليواصل رحلته بقميص "السيدة العجوز" حتى 30 يونيو 2029 بعد موسم ناجح قضاه على سبيل الإعارة.

النادي الإيطالي نشر بيانًا رسميًا يؤكد فيه تفعيل بند الشراء النهائي لعقد كالولو، والذي وصل إلى تورينو في صيف 2024 قادمًا من ميلان.

يوفنتوس اختتم البيان بتهنئة المدافع بعيد ميلاده قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا بيير!"



ومنذ وصوله، فرض نفسه سريعًا كعنصر أساسي في الخط الخلفي، حيث شارك في 39 مباراة خلال الموسم الأخير وسجل هدفًا وحيدًا كان في مواجهة خارج الديار أمام أتالانتا.

واحتفل المدافع الفرنسي بيير كالولو بعيد ميلاده الخامس والعشرين بطريقة مثالية بعد قرار يوفنتوس وقبل مباراة منتخب بلاده اليوم أمام إسبانيا.

ويتواجد كالولو حاليًا مع المنتخب الفرنسي، والذي يستعد لمواجهة إسبانيا اليوم الخميس، لكنه سيعود قريبًا للانضمام إلى تدريبات يوفنتوس استعدادًا للمواعيد القادمة، وفي مقدمتها المشاركة المنتظرة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة.

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