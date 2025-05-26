يوفنتوس يحسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي وهبوط فينيزيا

حسم يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على حساب فينيزيا 3-2، بالجولة الأخيرة من المسابقة.

فوز يوفنتوس

وسجل ثنائية أصحاب الأرض دانيل فيلا (ق 2) وريدجسيانو هابس (ق 55)، فيما أحرز ثلاثية البيانكونيري كينان يلدز (ق 25) وراندال كولو مواني (ق 31) ومانويل لوكاتيلي من علامة الجزاء (ق 73).

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة بالمركز الرابع ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة من الكالتشيو لدوري الأبطال، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 29 نقطة بالمركز الـ19 ويهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية.

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