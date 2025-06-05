الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد فرنسا
إسبانيا ضد فرنسا

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي منتخب إسبانيا نظيره فرنسا، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "مرسيدس بنز أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتعد مباراة الليلة هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، بعد اللقاء الشهير في نهائي نسخة 2021، والذي حسمته فرنسا لصالحها بنتيجة 2-1.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا


حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، روبين لي نورماند، ديان هويسين، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: داني أولمو، مارتن زوبيمندي، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، نيكو ويليامز.

 

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع منتخب البرتغال، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب "أليانز أرينا".

 


موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية


تنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام فرنسا


تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وذلك عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5/5 بالدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ذاته عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 2/2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الأمم الأوروبية منتخب اسبانيا منتخب فرنسا اسبانيا فرنسا إسبانيا وفرنسا مباراة اسبانيا وفرنسا إسبانيا ضد فرنسا مباراة إسبانيا ضد فرنسا إسبانيا أمام فرنسا مباراة إسبانيا أمام فرنسا لامين يامال

مواد متعلقة

اليوم، فرنسا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إسبانيا ضد فرنسا ونهائي كأس مصر

لامين يامال يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية بـ لوك جديد (فيديو)

منتخب إسبانيا يستعد لمواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

الأكثر قراءة

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أخبار مصر: إقالة مسئول بوزارة الصناعة على الهواء، ترامب ينتقم من دول عربية بسبب مصري، ارتفاع الذهب، تحذير من طقس يوم عرفة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف قبل العيد وقفزة جديدة في الليمون

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وموسى وهذا موقف البوري بعد الانخفاض الكبير

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية