بقلب أحمر ووجه مبتسم، ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

استخدم رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، طريقة مختلفة ومبتكرة في تهنئة المصريين والمسلمين بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، مستخدمًا مقطع فيديو للفنان الراحل توفيق الدقن.

ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

ويظهر في المقطع، الذي بثه المهندس نجيب ساويرس، جرس التليفون وهو يرن، وظهر توفيق الدقن وقال بصوته “كل سنة وانتم طيبين، وأرفق المقطع برمز وجه مبتسم وقلب أحمر، دليل على المحبة”.



جدير بالذكر أن كل المسلمين في أنحاء العالم يحتفلون، اليوم الخميس، بـ وقفة عرفات، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذي يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة للوقوف بها.

عرفة يوم الوقفة الكبرى والأضحى للفداء

ويطلق على هذا اليوم اسم "يوم الوقفة الكبرى"، حيث يقف الحجاج علي جبل عرفة، حيث قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ عَرَفَةُ"، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء من أي موقع داخل حدود المشعر أو جبل الرحمة.

ويُعد الوقوف بعرفة ذروة شعائر الحج، حيث يجتمع ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم على صعيد عرفات، متوجهين إلى الله بالدعاء والتضرع، في يوم يُعد من أعظم أيام العام عند المسلمين، وفي قلب هذا المشهد، يتصدر مسجد نمرة الواجهة، بوصفه أحد أبرز المعالم الإسلامية في المشعر، حيث يتسع لآلاف المصلين ويضم تجهيزات متكاملة لبث الخطب والصلوات بلغات متعددة.

وفي اليوم التالي ليوم عرفة، يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، والذي يمثل خصوصية لدى المسلمين، حيث جاء بعد حدث ديني عظيم، تجسد في رؤية نبي الله إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وعند امتثال النبي إبراهيم لأمر الله، جاءت الهدية فداء من عند الله كبش عظيم كان فداء لرقبة إسماعيل من الذبح، وفي كل عام يحتفل المسلمين بذبح الأضاحي بهذه المناسبة.

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