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رياضة

مونديال الأندية، ريبيرو يستقر على حارس مرمى الأهلي في الافتتاح أمام إنتر ميامي

ريبيرو
ريبيرو

استقر الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي على حارس مرمى الفريق في مباراة إنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، حيث قالت مصادر داخل الأهلي: إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق سيتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية ولا يوجد تفكير في حدوث أي تغييرات في هذا المركز مع بداية مشوار المدرب الإسباني مع الفريق. 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

 

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع،  في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي ريبيرو النادي الأهلي

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