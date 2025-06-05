الأهلي يترقب وصول أليو ديانج ووسام أبو علي إلى معسكر الفريق بأمريكا

يترقب النادي الأهلي انضمام ثنائي الفريق وسام أبو علي وأليو ديانج إلي معسكر الفريق في أمريكا حيث تخلف الثنائي عن رحلة الفريق التي بدأت أمس بسبب تواجدهما مع معسكر منتخبي بلادهما فلسطين ومالي على الترتيب.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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