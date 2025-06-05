الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية

الأهلي وباتشوكا
الأهلي وباتشوكا

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

 

وتصل بعثة الأهلي إلى أمريكا اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث غادرت البعثة امس ووصلت الي الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

 

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع،  في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة  .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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