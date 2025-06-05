الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركات التوزيع آليات ضبط السوق

د.على الغمراوي رئيس
د.على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركات توزيع الأدوية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين.

تناول الاجتماع مناقشة وضع استراتيجيات فعالة ومتوازنة تلبي احتياجات السوق المحلي، كما جرى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وشركات التوزيع لتطوير السياسات الدوائية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وضمان وصول الأدوية بجودة وكفاءة عالية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أولوية تبني آليات سوق مرنة وشاملة تستند إلى المعايير الدولية المحدثة، بما يسهم في دعم الشفافية واستقرار السوق الدوائي.

أفضل استفادة للقطاع الصحي والدوائي

 

وأكد الطرفان أهمية استمرار قنوات التنسيق والتواصل لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية بما يضمن أفضل استفادة للقطاع الصحي والدوائي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الأستاذ الدكتور المستشار أحمد أبو طالب، المستشار المالي بهيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.


 

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يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الأطراف المعنية، وتطوير منظومة تسعير تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتخدم مصالح جميع الشركاء في القطاع الصحي والدوائي.

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