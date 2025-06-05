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رياضة

مدرب البرتغال يكشف أسباب الفوز أمام ألمانيا وخطة الاستعداد للنهائي

البرتغال وألمانيا
البرتغال وألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، أشاد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، بانتصار أنصار كريستيانو رونالدو مساء أمس الأربعاء على ألمانيا للمرة الأولى منذ 25 عاما، وحسم تأهله إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسلط مدرب البرتغال في تصريحات بعد المباراة، الضوء من ميونخ على شخصية منتخب "البحارة" لدى العودة من التأخر بهدف أمام ألمانيا إلى الفوز (1-2).

وقال المدرب الإسباني: "الآن يمكننا التعافي وتقييم الوضع. نريد إظهار شخصيتنا مرة آخرى على هذا النحو" في النهائي المرتقب الأحد.

ومن المقرر أن تلعب البرتغال، التي حسمت لقب دوري الأمم في نسخته الأولى قبل نحو 7 سنوات، في نهائي الأحد أمام الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر التي تقام مساء اليوم الخميس بين فرنسا وإسبانيا.

وأضاف: "علينا أن نستمتع بالفوز. لقد تغلبنا على ألمانيا لأول مرة منذ 25 عاما. تكتيكيا، كنا استثنائيين، وقد ساعدنا التزامنا.. لقد كان انتصارا جماعيا".

ورغم ذلك، أوضح المدرب أن "هناك العديد من الأمور التي يجب عليك القيام بها بشكل جيد إذا كنت ترغب في مواجهة ألمانيا وجها لوجه".

وأضاف: "كان بإمكاننا الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر كانت هناك مساحات شاسعة، ولم نستغلها بالشكل الأمثل. المهم هو أن نكون تنافسيين. نحتاج إلى المرونة لاستغلال القدرات الفردية للاعبين".

يذكر أن البرتغال توجت باللقب الأول للبطولة عام 2019 إثر تغلبها على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

في حين توجت فرنسا بلقب النسخة الثانية بعد الفوز على إسبانيا في النهائي بنتيجة (2-1)، بينما كان اللقب الثالث من نصيب "لاروخا" على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

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