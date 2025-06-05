الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الأعلى لتنظيم الإعلام يتخذ إجراء عاجلًا بشأن شكاوى نوارة نجم وياسمين رئيس

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكويين من كل من الصحفية نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم الشهيرة بـ "نوارة نجم"، والممثلة ياسمين هاشم محمد رئيس الشهيرة بـ "ياسمين رئيس" ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية.

وشكت الأولى من معاودة التطاول على والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، وعلى محاميها، بينما تضررت الثانية من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها فى الرد.

وقرر المجلس إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.

وفي وقت سابق..أعلن المجلس فحص الشكوى المقدمة له من الإعلامية مها الصغير التي تتضرر فيها من الإساءة إليها من بعض وسائل الإعلام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات

 

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المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام نوارة الانتصار ياسمين رئيس

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