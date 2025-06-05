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أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" يكشف موعد إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
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صرّح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز سيواصل خلال شهر يونيو الجاري إعلان باقي مسابقات التعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة، وذلك تباعًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المواد المختلفة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يعمل على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المسابقات في أقرب وقت، في إطار الحرص على دعم المنظومة التعليمية، وسد العجز في المعلمين بما يحقق استقرار العملية التعليمية.
 

وشدد رئيس الجهاز على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيًا الراغبين في التقدم إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية أولًا بأول، والالتزام بالضوابط والمعايير المعلنة مع كل مسابقة.

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