التعليم تعلن عن الحاجة لـ 11693 معلم مساعد رياضيات.. التنظيم والإدارة: يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بنظام الحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (١١٦٩٣) في وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

ويبحث العديد من الراغبين في التقديم حول، الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف والمؤهلات المطلوبة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم رفع المستندات والأوراق عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وعن شروط شغل 11693 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات من العاملين بالحصة وفقًا لما يلي:

*ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم





* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*افادة معتمده من المدرسة والإداره التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

نصائح الجهاز أثناء التقديم



ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح للمتقدمين تتضمن ما يلي:



- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

****يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي

وعن المحافظات المطلوبة فيها الوظائف تتضمن ما يلي:



معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة جنوب سيناء

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة شمال سيناء

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة مطروح

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الوادي الجديد

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة البحر الاحمر

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الاقصر

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة أسوان

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة قنا

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة سوهاج

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة أسيوط

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة المنيا

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الفيوم

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة بني سويف

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الجيزة

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الاسماعيلية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة البحيرة

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة المنوفية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الغربية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة كفر الشيخ

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة القليوبية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الشرقية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الدقهلية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة دمياط

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة السويس

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة بورسعيد

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة الاسكندرية

معلم حصة مادة الرياضيات بمحافظة القاهرة

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