لمعلمي الحصة، الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم لغة إنجليزية

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (٩٣٥٤) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم انجليزي

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم انجليزي لمعلمي الحصة تشمل ما يلي:

* ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

*مؤهل عالي-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-التربية النوعية تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة إنجليزية.

*ألا يقل عن مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم إنجليزي

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية من العاملين بالحصة تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

*الدبلوم التربوي.

* إيصال الإيداع البنكي.

المحافظات المطلوبة بها التقديم

وعن المحافظات المطلوبة بها التقديم لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية من العاملين بالحصة تشمل ما يلي:



معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة جنوب سيناء

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة شمال سيناء

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة مطروح

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الوادي الجديد

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة البحر الاحمر

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الاقصر

معلم حصة مادة لغة إنجليزية بمحافظة أسوان

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة قنا

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة سوهاج

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة أسيوط

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة المنيا

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الفيوم

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة بني سويف

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الجيزة

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الاسماعيلية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة البحيرة

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة المنوفية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الغربية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة كفر الشيخ

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة القليوبية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الشرقية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الدقهلية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة دمياط

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة السويس

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة بورسعيد

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة الاسكندرية

معلم حصة مادة لغة انجليزية بمحافظة القاهرة

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضًا.

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