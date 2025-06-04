الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ١١٦٩٣ معلم مساعد مادة الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى – الإعدادي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

ويبحث العديد من الراغبين في التقديم حول، الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف والمؤهلات المطلوبة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم رفع المستندات والأوراق عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وعن شروط شغل 11693 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات من العاملين بالحصة وفقًا لما يلي:

*ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.