بعد الهجوم الأوكراني وتهديد بوتين برد مدمر.. هل تستخدم موسكو أسلحتها التكتيكية الضخمة ضد كييف؟.. الرئيس الروسي يشن هجوما حادا على زيلنسكي، ويصفه بأنه “مهرج أحمق”

فتحت تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد قاس على أوكرانيا بعد الهجوم المدمر الذي استهدف الطائرات الاستراتيجية الروسية، الباب أمام الخيارات المتاحة للرد على هذا الهجوم.

ومن المتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة استراتيجية في الرد على أوكرانيا، ووفقا للعقيدة النووية الروسية يسمح هذا الهجوم لموسكو باستخدام أسلحة نووية.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوما حادا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي؛ بسبب تصريحات الأخير والتى أعلن فيها بأن قواته استهدفت 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بـ مطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية.

بوتين: زيلينسكي “مهرج أحمق”

ووصف الرئيس الروسي نظيره الأوكراني بأنه: “مهرج أحمق، لأنه باعترافه أمام العالم بالهجوم على القاذفات الاستراتيجية الروسية، فقد أعطى روسيا كامل الحق في تدمير ما تبقى من أوكرانيا أمام العالم ولن يشفق عليه أحد”.

وأضاف: “حتى لو عملنا مسابقة للحمقى وشاركوا فيها، سوف يفوزون بالمركز الثاني! لماذا؟! لأنهم حمقى”، موضحا: ”المهرج زيلينسكي سيدرك ماذا يعني الغضب الروسي وحينها لن تنقذه بريطانيا أو ألمانيا أو الدول الذي تشجعه على استفزاز الدب الروسي".

وأوضح: “قريبًا سوف تهتز القارة الأوروبية”، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان الرئيس الأوكراني، قد قال أمس: “استهدفنا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية”.

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي

وقدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية: إن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي، شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.

هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية: استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

ومن جانبه، قال مصدر أمني أوكراني: إن العملية، التي استغرق التخطيط لها أكثر من عام ونصف، شملت تهريب طائرات مسيرة إلى الأراضي الروسية وإخفائها في منازل خشبية متنقلة فوق شاحنات، ثم فتحت الأسقف عن بُعد، ونشرت الطائرات بدون طيار لشن هجماتها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استهدفت مطارات روسية في 5 مناطق، أمس الأحد، ووصفت الضربات بطائرات بدون طيار بأنها "هجمات إرهابية".

وقالت الوزارة الروسية إنه تم التصدي للهجمات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، لكن "عدة قطع من الطائرات" اشتعلت فيها النيران بعد هجمات في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك.

وأضافت أنه تم إخماد الحرائق منذ ذلك الحين.

وأكدت الوزارة عدم سقوط ضحايا نتيجة الهجمات، مضيفة أنه "تم اعتقال بعض المشاركين في الهجمات الإرهابية".

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