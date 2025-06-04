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خارج الحدود

بوتين: هجوم بريانسك وكورسك هدفه عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على الهجمات في مقاطعتي بريانسك وكورسك.

وقال بوتين إن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كانت تهدف إلى عرقلتها.

وأوضح أن خسائر أوكرانيا فادحة وقواتها تراجعت على طول خط القتال ورعاة كييف هم شركاء للإرهابيين.

وأكد أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين تؤكد مخاوف روسيا من تحول النظام غير الشرعي في كييف إلى منظمة إرهابية.

وقبل وقت سابق قال رئيس وفد روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تسلمت مسودة مذكرة من كييف بشأن اتفاق سلام.


ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى ميدينسكي قوله: "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسختها من مذكرة التفاهم بشأن تسوية سلمية للصراع".


وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين "ناقشا الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وتبادل المسؤولان "وجهات النظر حول مختلف المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خصوصا خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.


كما جرت المكالمة في اليوم الذي شهد هجوما أوكرانيا غير مسبوق بطائرات مسيّرة، استهدف مطارات عسكرية روسية.

 

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