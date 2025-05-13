الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

أول رد من أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل (فيديو)

كارو أنشيلوتي،فيتو
كارو أنشيلوتي،فيتو

 علق المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على اقتراب رحيله من قيادة الفريق وتولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل.

فقد سُئل أنشيلوتي عن توقيت علمه بقرار رحيله عن قيادة ريال مدريد، ليجيب ضاحكًا: "بالأمس"، في إشارة إلى الإعلان الرسمي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تعيينه مدربًا لمنتخبهم.

ومن المقرر أن يغادر أنشيلوتي منصبه في نهاية الموسم الحالي، بينما يُتوقع أن يخلفه لاعبه السابق تشابي ألونسو، الذي سيترك بدوره باير ليفركوزن بعد فترة تدريبية ناجحة.

 

 وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عشية مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، علّق أنشيلوتي قائلًا: "هل يجب عليّ تقديم نصيحة لتشابي ألونسو؟ لا أعتقد ذلك، فهو مدرب ممتاز... لقد فعل كل ما بوسعه ليصبح مدربًا كبيرًا".
وأضاف المدرب الإيطالي: "لو قال لي أحد إنني سأحقق 11 لقبًا في 4 سنوات، لكنت أجبته بأن هذا مستحيل".
وتابع أنشيلوتي: "كرة القدم، مثل الحياة، فيها تبدأ المغامرات وتنتهي. لقد قضيت فترة رائعة هنا، لكن هذه الفترة وصلت إلى نهايتها".

 


يُذكر أن أنشيلوتي يُعد أنجح مدرب في تاريخ ريال مدريد من حيث الأرقام، حيث حقق جميع الألقاب الممكنة، وهو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. إلا أن ريال مدريد عانى هذا الموسم، حيث خسر أربع مرات متتالية أمام غريمه برشلونة، ولم يعد يملك حظوظًا كبيرة للفوز بأي لقب.


وخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي على يد آرسنال بالخسارة في مباراتي الذهاب والإياب، كما خسر بنتيجة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويتأخر بفارق 7 نقاط عن الفريق الكتالوني قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الدوري، حيث يحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط لضمان التتويج باللقب.


وتطرق أنشيلوتي إلى سبب إعلان الاتحاد البرازيلي عن تعيينه مبكرًا، على الرغم من أن ريال مدريد نفسه لم يعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب الإيطالي.


وأوضح أنشيلوتي: عن لماذا أعلنت البرازيل مبكرًا؟قائلا:"  كل شخص يتصرف بالطريقة التي يراها في صالحه وريال مدريد سيعلن رحيلي في الوقت الذي يراه مناسبًا لذلك.


وأتم المدرب السابق لتشيلسي وميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: "سأتولى تدريب البرازيل بدءًا من 26 مايو".

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