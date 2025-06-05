6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة الإنتاج الحيوانى ضمن مبادرة "العلم والمجتمع" بشأن تجهيز الأضحية.

من جانبه قال الدكتور محمود عبد السلام إبراهيم أستاذ باحث مساعد - قسم بحوث الحيوانات المزرعية - معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، أن هناك أمور مهمة يجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد ذبح الأضحية، لافتا إلى أن هناك ثلاث نقاط يجب مراعاتها قبل وبعد الذبح، حيث يتطلب عدم تقديم أي مأكولات للحيوان قبل 12 ساعة من الذبح وذلك لتفريغ القناة الهضمية من الكتل الغذائية لتقليل الحمض البكتيري.

وتابع: يجب تقديم المياه للأضحية قبل الذبح بساعتين وذلك لترطيب الجسم والتقليل من لزوجة الدم.، ويجب عدم تعريض الأضحية للإجهاد حيث يؤثر ذلك علي جودة اللحوم، مع ضرورة ترك الأضحية ساعة للتشميع بعد الذبح ووضعها في المبرد وضرورة تفريغ القناة الهضمية من الأضحية.

جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أطلقت أولى حلقات سلسلة "الإنتاج الحيواني"، ضمن مبادرة "العلم والمجتمع"، والتي تهدف إلى تقديم محتوى علمي مبسط وموثوق يخدم المواطن في حياته اليومية.

وأعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نشر الحلقة الأولى من السلسلة على المنصات الرسمية للوزارة والمدينة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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