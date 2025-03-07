منتخب فلسطين يستدعي النبريصي لمواجهتي الأردن والعراق في تصفيات المونديال وكأس آسيا

أعلن النادي الإسماعيلي استدعاء منتخب فلسطين لمهاجم الفريق الأول خالد النبريصي لصفوف لخوض مواجهتي الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وعلي صعيد متصل أكد الدكتور محمد جمال، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أن نصر أبوالحسن، رئيس مجلس الإدارة، هو السبب في إيقاف القيد التأديبي للفريق الأول لكرة القدم.

تراجع الاتفاق مع حلمي طولان لقيادة الإسماعيلي

وقال محمد جمال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عقب وفاة إيهاب جلال، كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة، وحضره أحمد فهيم وهو عضو كان موقوف، وتم اختيار حلمي طولان لقيادة الفريق، ولكن المهندس نصر أبوالحسن رفض الأمر وتراجع عن الاتفاق معه رغم التفاوض معه وجلعنا في موقف محرج".

وتابع: "نصر أبو الحسن أعلن عن اختيار لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد، وهو كان يريد مدرب بعينه وكان يسعي لفرضه علينا، وكنا نحتاج مدرب عينه جيدة قادر على جمع النقاط".

وأردف: "تم الاتفاق مع شوقي غريب، ونصر أبوالحسن تفاوض معه بنفسه، وتفاجئنا بوجود أحمد فهيم، وأبوالحسن كان يرفض حضوره، وفي الاجتماع حدث شد وجذب وتم اختيار الكابتن حمد إبراهيم لتدريب الفريق، والتراجع عن التعاقد مع شوقي غريب".

وواصل: "هناك صديق مقرب من نصر أبوالحسن، من خارج النادي، هو من يدير النادي، ويفعل ما يريد في الإسماعيلي، وتامر مصطفى هو الأقرب لقيادة الإسماعيلي".

وشدد: "صدر قرار من المجلس بوقفنا أنا وشوقي عوض، بدون تحقيق، وتم تقديم التماس للوزارة وتم التراجع عن القرار، ورجعنا يوم 2 مارس، ومنذ ذلك نصر أبوالحسن يرفض عمل اجتماع ويتحايل على تنفيذ القرار".

وأضاف: "قبل غلق باب القيد، طلبنا إبرام صفقات قوية، ولاعبين أجانب على مستوى عالي من أجل انتشال الفريق من أزمته، لأننا معرضين لإيقاف القيد مرة أخرى، ولكن لم يتم ذلك".

وزاد: "أعلنت عن تقديم الاستقالة، ولكني تراجعت بعد علمي بقرار عودتي للمجلس، من أجل محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأنني عائد بقرار من الوزارة".

وواصل: "نصر أبوالحسن، سبب قرار إيقاف القيد التأديبي بسبب اختياره محامي، متواضع، ولم يطلع على القضية، وهو الوحيد الذي كان يعلم بقرار إيقاف القيد، ورغم ذلك وافق على رحيل عبدالرحمن مجدي".

وأتم: "أطالب بالجلوس في اجتماع مجلس الإدارة، ومناقشة القرارات ونتفق جميعًا أو نرحل بشكل جماعي".

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