الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع في مستهل تعاملات يوم عرفة

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

 أسعار  الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، ببداية حركة تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، بنحو 10 جنيهات وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة. 

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5375 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4034 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37570 جنيها.          

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب اليوم خلال حركة التعاملات حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة. 

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “ فيتو ” أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب 

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

تراجع سعر صرف الدولار في 6 بنوك مصرية (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب الثلاثاء 3 يونيو 2025

بعد الارتفاع الأخير، تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

الأكثر قراءة

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أخبار مصر: إقالة مسئول بوزارة الصناعة على الهواء، ترامب ينتقم من دول عربية بسبب مصري، ارتفاع الذهب، تحذير من طقس يوم عرفة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف قبل العيد وقفزة جديدة في الليمون

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وموسى وهذا موقف البوري بعد الانخفاض الكبير

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية