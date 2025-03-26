مدرب منتخب العراق يخشى العودة إلى بغداد بعد الخسارة أمام فلسطين

فلسطين والعراق ، حقق منتخب فلسطين فوزا غاليا على نظيره العراق، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقد المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي، اجتماعًا مع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب الهزيمة أمام فلسطين، حيث قدم اعتذاره عن الأداء المخيب والنتيجة غير المتوقعة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن خيسوس كاساس بين خلال الاجتماع بعض التفاصيل حول مجريات المباراة، والأسباب التي أدت إلى السقوط أمام المنتخب الفلسطيني، معترفًا بأن الأمور لم تسر كما كان يخطط لها.

وأضافت المصادر أن المدرب كان يدرك مسبقًا أنه قريب من الإقالة، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الجماهيري والمطالبات الكبيرة بإبعاده عن منصبه.

وأبلغ كاساس المقربين منه في الاتحاد العراقي بعدم رغبته في العودة إلى بغداد بسبب الغضب الجماهيري العارم، وهو ما دفعه للاستعداد لتقبل قرار الاستغناء عنه دون أي مقاومة.

وكان الاتحاد العراقي مترددًا في اتخاذ قرار إقالة المدرب الإسباني، لكن قبول الأخير بالأمر دون تصعيد أو مطالبات مالية معقدة، سهل على الاتحاد حسم القرار، وبهذا، لن يكون الاتحاد ملزما بدفع شرط جزائي كبير لإنهاء عقد المدرب الذي استمر أكثر من عامين مع المنتخب.

وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد العراقي ضغطًا جماهيريًا هائلًا، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة جميع أعضائه، بعد الخيبة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب في التصفيات.

بعد الخسارة أمام فلسطين، تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 12 نقطة في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الأردني الوصيف، وأربع نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.

افتتح العراق التسجيل عن طريق علي حسين في الدقيقة 13، فيما تعادل منتخب فلسطين عن طريق وسام ابو علي في الدقيقة 88 من رأسية مميزة، وجاء هدف فلسطين الثاني عن طريق عميد محاجنة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.