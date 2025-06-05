إلى عرفات الله، قصة قصيدة بدأت برحلة هروب واعتذار شاعر وانتهت بصراع بين مطربتين

إلى عرفات الله يا خير زائر..عليك سلام الله في عرفات" قصيدة غنتها أم كلثوم لتصبح علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهفو الأرواح شوقًا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة.



كتب أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة إلى عرفات الله عام 1910، وأهداها للخديوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، حيث دعاه الخديوي لمرافقته في رحلة الحج، ولأن شوقي كان يخاف ركوب الإبل والخيل ثم السفر بالسفن، ولا يتحمل السفر على ظهورها، فقد حاول أن يتملص ويعتذر عن عدم السفر، فاعتذر بحجة ضعفه وعدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها للخديوى كنوع من المصالحة، كما ذكر المؤرخ محمد لبيب البتانوني الذي تولى توثيق الرحلة في كتاب بعنوان "الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني".

63 بيتا كتبها امير الشعراء



وكان مطلع قصيدة إلى عرفات الله التي تكونت من 63 بيتًا في بداية كتابتها يقول: "إلى عرفات الله يا بن محمدٍ عليك سلام الله في عرفات»، وتضمنت اعتذار شوقى عن السفر الذي خيره الخديوي هل يكون بالبحر أم البر قائلًا:" دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابي صالح الدعواتِ..وخيرني في سابحٍ أو نجيبةٍ إليك فلم أختر سوى العبراتِ..وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي وجئت بضعفي شافعا وشكاتي.. ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات.

المطربة نجاة علي

وفي عام 1949 اختارت المطربة نجاة علي قصيدة إلى عرفات الله لتغنيها، وبالفعل لحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير وسجلتها للإذاعة في نفس العام.

رياض السنباطي يلحن الأغنية

وفي عام 1951 أعجبت أم كلثوم بالقصيدة وأرادت غنائها، ولكن بلحن جديد واختارت الملحن رياض السنباطي لإعادة تلحين الأغنية بعد أن طلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات للخروج بالنص من الخاص إلى العام، ولتعديل بعض الأبيات التي تمدح الخديوي.

أحمد رامي يعدل كلمات القصيدة



قام الشاعر أحمد رامي بتعديل مطلع القصيدة من: "إلى عرفات الله يا بن محمد"، لتكون "إلى عرفات الله يا خير زائر"، واختار 25 بيتًا من القصيدة، بزيادة 12 بيتًا عن الأبيات التي غنتها نجاة علي.

الإذاعة ترفض تسجيل الأغنية



رفضت الإذاعة في البداية تسجيل أغنية إلى عرفات الله مرة ثانية بصوت أم كلثوم لأنه سبق وسجلتها زميلتها نجاة علي وسبق ودفعت الإذاعة لها أجر اللحن والكلمات والتسجيل، وأكد مسئولي الإذاعة أنه ليس من حق أم كلثوم أن تعيد تسجيل القصيدة ــ خاصة وأنها كانت وقتها نقيبة الموسيقيين ــ لكن استأذنت أم كلثوم زميلتها نجاة علي لغنائها وحصلت على تنازل منها عن الأغنية، كما أقنعت مسئولي الإذاعة وتم تسجيل القصيدة، وأدتها أم كلثوم في حفلة عامة على مسرح الأزبكية في السابع من أبريل عام 1955.

أحمد شوقي مؤلف قصيدة إلى عرفات الله



غيرت أم كلثوم كلمات الشطر الذي يقول (أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة) إلى (أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة)، كما غيرت عبارة (إذا زرت يا مولاي قبر محمد) إلى (إذا زرت بعد البيت قبر محمد)، وغيرت (وفاضت مع الدمع العيون مهابة) إلى (وفاضت من الدمع العيون مهابة).

أم كلثوم تعيد غناء إلى عرفات الله



ومع بداية التليفزيون في مصر وفي عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء أغنية إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدرخان وكانت تبكي وهي تغنيها.

تقول كلمات الأغنية: "إلى عرفات الله يا خير زائر / عليك سلام الله في عرفات.. ويوم تولي وجهة البيت ناضرا / وسيم مجال البشر والقسمات.. على كل أفق في الحجاز ملائكة / تزف تحايا الله والبركات.. لدى الباب جبريل الأمين براحه.. رسائل رحمانية النفحات / وفي الكعبة الغراء ركن مرحب.. بكعبة قصاد وركن عفات/ وزمزم تجري بين عينيك أعينا .. من الكوثر المعسول منفجرات / لك الدين يارب الحجيج جمعتهم.. لبيت طهور الساح والشرفات".



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