شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سير الأعمال بسلاسة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف في كافة أنحاء المحافظة.

وشدد "نافع" على تكثيف الاستعدادات الميدانية، والتي تشمل المرور الدوري على ساحات الصلاة المخصصة لصلاة العيد للاطمئنان على جاهزية الشبكات والتأكد من خلوها من أي معوقات والمرور الميداني على الشوارع الرئيسية والميادين ومناطق التجمعات للتأكد من كفاءة شبكات الصرف والاستجابة السريعة لأي طوارئ وتكثيف أعمال تطهير الشبكات والمطابق وخطوط الانحدار، ورفع كفاءة بيارات وخطوط الطرد بالمناطق الحيوية.

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بـعدم إلقاء مخلفات الأضاحي أو الزيوت أو أي مواد صلبة في شبكات الصرف الصحي والتواصل الفوري مع الخط الساخن 175 في حال وجود أي طوارئ أو انسدادات والتعاون مع فرق الشركة المنتشرة في الشوارع لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلة محتملة.

وتستمر فرق الطوارئ في العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مع التواجد المكثف للمعدات والعمالة الفنية في النقاط الساخنة والمناطق ذات الأولوية.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بتأمين كافة مرافق الصرف خلال أيام العيد، وحرصها على تقديم خدمة متميزة وآمنة للمواطنين.

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