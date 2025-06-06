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تموين القاهرة: تشغيل سيارات شباب الخريجين لتوفير أسطوانات البوتاجاز خلال العيد

أسطوانة البوتاجاز،
أسطوانة البوتاجاز، فيتو
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أكد ناصر ثابت  مدير مديرية التموين بالقاهرة أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات.

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تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين

 

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين


وشدد على تكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة.

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