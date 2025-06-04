تموين العامرية بالاسكندرية يحبط محاولات تهريب دقيق وأسطوانات بوتاجاز إلى السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وعمرو السيد مفتش الادارة بحملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة ب ١٠ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بهدف البيع فى السوق السوداء وضبط أحد الأشخاص بحيازته ٣ شكاير دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم مدعم بغرض بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ ٢٥ أسطوانة بوتاجاز للبيع في السوق السوداء وتحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير٣ محاصر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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