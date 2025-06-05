مصطفى حجاج ينتهي من تصوير أغاني ألبومه الجديد

انتهى المطرب مصطفى حجاج من تصوير أغاني ألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه قريبا، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وذلك بعدما طرح مؤخرا أغنيته مع مؤدب المهرجانات إسلام كابونجا على وضع الطيران.

ألبوم مصطفى حجاج الجديد

ويتعاون مصطفى حجاج في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع الموسيقي أسامة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي.

كما يتعاون أيضا، مع نابلسي ووسام عبد المنعم.

وكان مصطفى حجاج وإسلام كابونجا طرحا ديو غنائي جديد يحمل اسم “وضع الطيران”؛ وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان طارق الصاوي وتوزيع أسامة عبد الهادي وًميكس وماستر هاني محروس.

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