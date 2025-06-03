الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى حجاج وإسلام كابونجا يطرحان "وضع الطيران"

مصطفى حجاج وإسلام
مصطفى حجاج وإسلام كابونجا

طرح مصطفى حجاج وإسلام كابونجا ديو غنائي جديد يحمل اسم “وضع الطيران”؛ وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

أغنية وضع الطيران 

 

والأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان طارق الصاوي وتوزيع أسامة  عبد الهادي وًميكس وماستر هاني محروس.

 

ألبوم مصطفى حجاج الجديد 

ويعقد مصطفى حجاج في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة في الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد، وهما تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع الموسيقي أسامة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي.

كما يتعاون أيضا مصطفى حجاج مع نابلسي ووسام عبد المنعم.

 

 

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مصطفى حجاج المطرب مصطفي حجاج إسلام كابونجا الفن

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