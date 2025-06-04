قرار"الحج بدون إذن"، كيف تفاعل النشطاء مع إجراءات الأوقاف ضد الأئمة؟

أثار قرار وزارة الأوقاف، بندب عدد من أئمة المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة إلى محافظات أخرى، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبيّن أن هؤلاء الأئمة خالفوا تعليمات الوزارة بشأن ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى الخارج، وسافروا لأداء مناسك الحج هذا العام ضمن بعثات سياحية خاصة.

القرار الذي طُبّق على عدد من الأئمة العاملين بمساجد ذات حضور جماهيري كبير، تزامن مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي فترة تُعد من أهم مواسم العبادة لدى المسلمين، ما دفع العديد من المهتمين بالشأن الديني ورواد مواقع التواصل إلى التفاعل مع القضية، التي انقسمت فيها الآراء بين من يرى أن الانضباط المؤسسي لا يتجزأ، ومن يعتقد أن أداء الحج لا ينبغي أن يُقابل بعقوبة.



مؤيدو القرار: الانضباط أولًا وعدم ترك المساجد دون أئمة



عدد من الأصوات المؤيدة للقرار اعتبرت أن ما قامت به وزارة الأوقاف خطوة ضرورية لضبط العمل الدعوي، خاصة في ظل تعليمات واضحة من الوزارة تنص على عدم السفر خارج البلاد دون الحصول على إذن مسبق.

وذهب البعض إلى أن الالتزام المؤسسي لا يستثني أحدًا، خصوصًا في وقت حساس مثل العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث تحتاج المساجد إلى تنظيم دروس وخطب ومواصلة الإرشاد الديني.

وغرد أحد المتابعين عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "القصة مش إنهم راحوا يحجوا، لكن إنهم خالفوا قرار إداري واضح. لو كل واحد عمل كده، حنلاقي المساجد مقفولة في أهم وقت في السنة!"



بينما كتب أحد رواد "فيسبوك": "إمام مسجد كبير يسيب الناس فجأة ويسافر بدون ترتيب أو إذن؟ ده يفتح باب الفوضى، والوزارة من حقها تحافظ على النظام."



ودافع آخرون عن قرار الوزير من زاوية المصلحة العامة، مشيرين إلى أن مخالفات من هذا النوع قد تتكرر إذا لم تُواجَه بحزم، مما يؤثر على صورة المؤسسة الدينية ويُضعف من هيبة القرارات التنظيمية التي تسعى لضبط العمل الدعوي وضمان استمراريته، خاصة في المساجد الكبرى التي تمثل مرجعًا دينيًا يوميًا لآلاف المواطنين.



معارضو القرار: الحج عبادة لا تستحق العقاب



في المقابل، أعرب كثيرون عن رفضهم للقرار، معتبرين أن بندب الأئمة بسبب سفرهم للحج يُعد قسوة إدارية، خصوصًا وأن الأئمة لم يسافروا للسياحة أو الترفيه، بل لأداء ركن من أركان الإسلام.



ودفعت هذه الأصوات بأن هؤلاء الأئمة قدموا خدمات دعوية متميزة خلال سنوات وجودهم بالمساجد التي نُدبوا منها، وكان يجدر بالوزارة النظر إلى هذا الرصيد عند اتخاذ أي إجراء تأديبي



وكتب أحدهم على "فيسبوك": “إمام بقاله 10 سنين بيخدم في المسجد ويعلّم الناس، لما تيجي فرصته يحج تُعاقبه بالندب؟”



وغرد آخر على "إكس": "الحج فريضة، مش رفاهية. وبدل ما الوزارة تسنده وتساعده، تعاقبه؟"



وتحدث بعض المدافعين عن الأئمة بأن توقيت القرار – في ذروة موسم الحج – أعطى انطباعًا سلبيًا لدى الجمهور، حيث بدا الأمر وكأنه عقاب على أداء شعيرة دينية، ما تسبب في موجة انتقادات للوزارة على بعض الصفحات الدينية والشخصيات المؤثرة، التي رأت أن الإجراءات الإدارية كان يمكن تأجيلها لما بعد موسم الحج.

توضيح رسمي من وزارة الأوقاف



من جانبها علقت وزارة الأوقاف على ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى، توضح الوزارة أن صدور قرار بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.



وأكدت وزارة الأوقاف أنها تصدر هذا البيان اكتفاءً به وأداءً لواجب التبيان للجمهور، فإنها تهيب بالجميع تحري الدقة في النشر وفي ما يُنسب إلى الوزارة من أخبار، داعيةً إلى الثقة في رؤية الوزارة في تسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما تغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان.

وينشر " فيتو " أسماء الأئمة الذين خالفوا التعليمات وهي كالآتي:

- أشرف صبحي محمد الفيل.

- يسري شفيق محمود عزام.

- عبد الرؤوف خالد أحمد عبدالرحمن

- أسامة محمد السيد عز قابيل

ـمحمد أبوبكر محمد جاد الرب

أحمد سلامة عبدالرازق عمر النجار

محمد عبدالعال محمد عبدالعال

إسلام محمد مختار النواوي

حجازي محمد فارس محمد

كرم عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم

أحمد عبدالرازق محمد يوسف

حسن محمد حسن محمد

خالد إبراهيم محمد أحمد

ياسر أحمد عبداللطيف إبراهيم

حسين جاد الكريم حمادة أحمد

محمد نقي بشير حامد

أحمد ضاحي حسن شحات محارب

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