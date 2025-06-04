المتدينون يلوحون بإسقاط حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد

لوّحت الأحزاب الدينية في إسرائيل بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بسبب تأخر إقرار قانون يُعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

الأحزاب الدينية تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

ويأتي ذلك في ظل تهديدات من الأحزاب الدينية بالدفع نحو حل الكنيست، وتصاعد احتجاجات المتدينين بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 25 يونيو 2024، والقاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتوافق مع متطلبات الجيش، وقرار سابق للمحكمة.

المحكمة العليا تطلب من الحكومة توضيح عدم تجنيد الحريديم

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "المحكمة أمهلت الحكومة حتى 24 يونيو الجاري، كما طالب الأمر الحكومة بتبيان أسباب عدم تنفيذها قرار المحكمة السابق بتجنيد الحريديم".

ومن جانبه قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في بيان: إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم... سنضع حدا لعدم تجنيد الحريديم في الجيش ومن لا يتجند منهم لن يحصل من الدولة على أموال".

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