الطريق إلى كأس مصر 2025.. الزمالك يسعى للتتويج الـ 29.. بيراميدز في مهمة للحفاظ على اللقب.. رقم تاريخي ينتظر شيكابالا.. وبن شرقي هداف مواجهات البطولة.. وهذا مشوار الفريقين حتى المحطة الأخيرة

نهائي كأس مصر، يحتضن ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2024-2025.

الزمالك فاز بلقب كأس مصر 28 مرة، ويأتي في المركز الثاني كأكثر الأندية تحقيقًا للقب بعد الأهلي (39 لقبًا)، بينما فاز بيراميدز باللقب مرة واحدة، وكانت في نسخة العام الماضي على حساب نادي زد وهو أول لقب في تاريخ النادي.

وخسر الفريق الأبيض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في 14 مناسبة آخرها في 2023، أما بيراميدز خسر المباراة النهائية من قبل مرتين كان آخرهما في 2022.

وتعد هذه المباراة الرابعة بين الزمالك وبيراميدز هذا الموسم، حيث التقيا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وفاز الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل (1 - 1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في حين حقق بيراميدز الفوز ذهابًا (3 - 0) وإيابًا (1 - 0) في مباراتي الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز



وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ومن المقرر نقل المباراة عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

هداف مواجهات الزمالك أمام بيراميدز

ويعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، الهداف التاريخي في مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف، ويأتي خلفه في المرتبة الثانية الدولي مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الحالي برصيد 3 أهداف.

رقم تاريخي ينتظر شيكابالا

وعلي صعيد متصل ينتظر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، رقمًا تاريخيًا، في نهائي كأس مصر الذي سيجمع الأبيض أمام بيراميدز.

ويعد شيكابالا هو أكثر لاعبي الزمالك تتويجًا بالألقاب على مر التاريخ، برصيد 17 لقبًا، كان آخرها فوزه ببطولة كأس السوبر الأفريقي علي حساب الأهلي.





ويتفوق شيكابالا على كل من عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، وخالد الغندور، قائد الفريق السابق، بـ 16 لقبًا لكل منهما.

وسيكون أمام شيكابالا فرصة للابتعاد بصدارة تتويجه بالألقاب مع الزمالك، حال الفوز ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه.

وقبل مباراة الليلة بين الزمالك وبيراميدز، التقى الفريقان 3 مرات من قبل في بطولة كأس مصر، وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

نهائي كأس مصر 2018-2019

التقى الزمالك ضد بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر بموسم 2018/2019، واستطاع الزمالك تحقيق اللقب بعد الفوز بـ 3 أهداف دون رد، وأحرز يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.

نصف نهائي كأس مصر 2021/2022

التقى الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021/2022، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

نصف نهائي كأس مصر موسم 2022/2023

التقى الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر في موسم 2022/2023، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بنتيجة 3/4 بعد اللجوء إلى ركلات الجزاء عقب التعادل 3-3.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

ولعب الزمالك ضد بيراميدز 22 مباراة في مختلف البطولات بواقع 18 في الدوري، ثلاث مباريات في كأس مصر، لقاء واحد في السوبر المصري.

واستطاع الزمالك التفوق على بيراميدز في 12 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للفريق السماوي، فيما انتهت 6 لقاءات بالتعادل.

وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفًا في شباك بيراميدز، بينما أحرز لاعبو بيراميدز 22 هدفًا في مرمى الفريق الأبيض.

مشوار الزمالك في كأس مصر 2024-2025

وجاء تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعدما تغلب في دور الـ32 على أبو قير للأسمدة (2 - 0)، ثم في دور الـ16 على مودرن سبورت (2 - 1) بعد وقت إضافي، وفي ربع النهائي على سموحة (4 - 2)، قبل أن يطيح بسيراميكا كليوباترا من نصف النهائي بالفوز عليه (2 - 1).

مشوار بيراميدز في كأس مصر 2024-2025

بينما تأهل بيراميدز في دور الـ32 على المنصورة (3 - 0)، ثم المقاولون العرب (2 - 0) في دور الـ16، وفي ربع النهائي فاز على إنبي (2 - 1)، وأخيرًا تفوّق على البنك الأهلي (4 - 0) في نصف النهائي.

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