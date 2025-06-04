الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة غدًا الخميس في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جلسات فنية مع اللاعبين بقيادة الرمادي

وحرص الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح خطة اللعب والتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب داخل الملعب.

وركز الرمادي خلال الجلسات على بعض التفاصيل التكتيكية الخاصة بطريقة التعامل مع مفاتيح لعب بيراميدز، والتأكيد على أهمية التركيز والسرعة في التحولات الدفاعية والهجومية.

تدريبات فنية وخططية مكثفة

وشهد المران تنفيذ بعض الجمل الخططية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال اللقاء، بالإضافة إلى تدريبات خاصة للمهاجمين على إنهاء الهجمات، وتمرينات دفاعية لتحسين التمركز والرقابة.

حماس وتركيز من اللاعبين

ظهر لاعبو الزمالك بروح عالية وتركيز شديد خلال المران، وسط رغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، خاصة بعد تحسن أداء الفريق تحت قيادة الرمادي في المباريات الأخيرة.

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