محافظ دمياط يفتتح معرض السلع الغذائية واللحوم بالسنانية استعدادًا لعيد الأضحى

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، معرض السلع الغذائية واللحوم الذي أقامته الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمنطقة السنانية، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك،

جاء الافتتاح بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ومحمد فايد، رئيس الغرفة التجارية، والأستاذ مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تخفيضات على السلع وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

تضمّن المعرض، الذي يأتي ضمن مبادرات "سوق اليوم الواحد"، مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، حيث يعرض التجار سلعًا بأسعار مخفضة تصل نسبة الخصم فيها إلى 15%. كما شمل المعرض توفير لحوم بلدية بسعر 320 جنيهًا للكيلو بدلًا من 420 جنيهًا، إضافة إلى مشاركة شركة الجملة للسلع الغذائية بتوفير منتجاتها.

محافظ دمياط يفتتح معرض السلع الغذائية واللحوم

تواصل مباشر مع المواطنين والعارضين

خلال جولته، حرص المحافظ على التواصل مع العارضين للاطمئنان على توافر السلع والإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات. كما تحدث مع المواطنين وتأكد من تلبية احتياجاتهم وتوافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

إشادة المحافظ وتأكيد على دعم المبادرات المجتمعية

ثمّن الدكتور أيمن الشهابي جهود القائمين على المعرض، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما أكد دعمه الكامل لاستمرار هذه الفعاليات في مختلف المناطق، مشيدًا بتعاون الغرفة التجارية ومديرية التموين في تنظيم المعرض.

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