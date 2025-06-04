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كأس عاصمة مصر، تعادل 1/1 بين البنك الأهلي وإنبي في الشوط الأول

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

كأس عاصمة مصر، تعادل فريق إنبي والبنك الأهلي ايحابيا بهدف لكل فريق في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

 

مباراة البنك الاهلي وانبي 

تقدم أحمد ياسر ريان لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 30 من ضربة جزاء وتعادل أحمد زكي لانبي في الدقيقة 37.

أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى فى ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل انبي أمام البنك الأهلى

 

حكام مباراة البنك الأهلي وانبي

ويدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

 

البنك الأهلي وانبي

وتأهل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى للدور نصف النهائي النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من انتصارين على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف نظيفة وعلى زد إف سي 2-1 وتعادلين مع غزل المحلة والمصري بنتيجة واحدة 1-1 

وفي الدور ربع النهائي فاز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وبهدف دون رد في مباراة الاياب

في المقابل صعد فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل للدور نصف النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف طلائع الجيش برصيد ست نقاط بالفوز على الأهلي وفاركو بنتيجة واحدة بهدف دون رد والهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف

وفي ربع النهائي فاز إنبي على حرس الحدود 2- صفر في مباراة الذهاب وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة.

 

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