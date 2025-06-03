الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

تنطلق غدا الأربعاء مباراتي الذهاب في نصف نهائي مسابقة كأس عاصمة مصر 2024-25، في ظل غياب القطبين؛ الأهلي والزمالك إلى جانب وبيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا والقناة الناقلة

ويلتقي إنبي أمام البنك الأهلي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، مساء غد الأربعاء على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بإقامة مباراتين تجمع الإسماعيلي مع سيراميكا والبنك الأهلي مع إنبي، ويقام النهائي يوم 12 يونيو الجاري.

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

جائزة المركز الرابع في كاس عاصمة مصر

ويضمن فريق إنبي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

 

مواعيد مباراتي الإياب 

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

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