تريزيجيه: عدت من أجل الأهلي وليس كأس العالم للأندية (فيديو)

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى اعتزازه وفخره للمشاركة في مثل هذا الحدث العالمي.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات للمنصات الأهلي الرسمية: «بالتأكيد بطولة كبيرة جدا، ولأول مرة تقام بهذا النظام، وأي لاعب يحلم بالمشاركة ‏بها، ولكنها ليست السبب في عودتي للأهلي.. فقد سبق أن شاركت في كأس العالم للأندية مع الأهلي ولعبت في البريميرليج والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة للمشاركة في كأس ‏العالم مع منتخب مصر، ولهذا فإنني عائد من أجل الأهلي وليس من أجل بطولة بعينها».‏

تريزيجيه يتحدث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكمل: «مجموعة الأهلي في مونديال الأندية قوية جدا، وتضم فرقا مميزة، والأهلي بشكل عام يشارك من أجل الفوز بالبطولات.. ومنذ انضمامي للأهلي ‏عندما كان عمري 9 سنوات، تعودت أن أدخل كل بطولة من أجل اللقب، ولو لم أوفق في ذلك، فيكفي أنني قاتلت من أجل تحقيق ذلك الهدف.. لا أعتقد ‏أننا سوف نشعر بأي ضغوط عند خوض مباراة الافتتاح في كأس العالم للأندية؛ لأن هدفنا الفوز بشكل عام.. البطولة تضم أسماء كبيرة، ولكن الأهلي يمتاز بأنه ‏فريق جماعي ولا يعتمد على لاعب بمفرده».‏

وأضاف: «كنت أتابع الفريق خلال مشاركاته الأخيرة في كأس العالم للأندية، واللاعبون صنعوا تاريخا مميزا واسما كبيرا، وكنت أشعر ‏بسعادة وفخر شديد؛ لأنني ابن هذا الكيان الذي يتواجد دائما على منصات التتويج، وأحلم بلقب كأس العالم للأندية.. ولا شك أن البطولة صعبة ولكن ‏ طموحي ليس له حدود وأسعى مع زملائي للوصول إلى أبعد نقطة.. الموسم القادم وكل المواسم صعبة وهدفنا واحد بالمنافسة من أجل ‏التتويج بالبطولات، وجمهور الأهلي يساندنا وهو دائما سر النجاح».‏

وشدد على أنه يطمح إلى الفوز مع الأهلي بكل البطولات خلال المواسم القادمة، وهو ما تربى عليه منذ تواجده في مدرسة الكرة.‏

وأكمل تريزيجيه: «وفرة اللاعبين المميزين بالفريق أمر إيجابي للغاية، والأهلي معتاد على هذا الأمر، وهناك عناصر مميزة سوف تتواجد معنا وتمثل إضافة قوية للفريق، وكذلك سوف يضيف الأهلي لهم على كل المستويات، وخلال السنوات الماضية حقق الفريق بطولات عديدة وغالية تمنيت ‏المشاركة فيها، لكني والحمد لله قبل خروجي للاحتراف توجت مع الأهلي بألقاب عديدة.. وبالتأكيد كل بطولات الأهلي أيقونية وحققها بجهد وعرق، ولا يمكن أن أحدد لقبا بعينه أو لاعبا بعينه».‏

وفي ختام حواره قال تريزيجيه: «الأهلي بيتي وحياتي.. ورسالتي للجمهور لا يمكن أن تختصر في عدد من الكلمات؛ لأنهم السند والداعم الأساسي، وقد دعموني حتى خلال ‏تواجدي خارج النادي؛ لأنني كنت أمثلهم وأمثل الأهلي وأشكرهم بشدة، وأتعهد أن نقاتل جميعا لإسعادهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.