كبو يقود هجوم إنبي أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى فى ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل انبي أمام مباراة البنك الأهلى

موعد مباراة البنك الاهلي وانبي

و يلتقي إنبي أمام البنك الأهلي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

البنك الأهلي وانبي

وتأهل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى للدور نصف النهائي النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من انتصارين على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف نظيفة وعلى زد إف سي 2-1 وتعادلين مع غزل المحلة والمصري بنتيجة واحدة 1-1 وفي الدور ربع النهائي فاز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وبهدف دون رد في مباراة العودة.

ويملك البنك الأهلي الطموح لمواصلة المشوار خاصة بعد ضياع المركز الرابع في الدوري وفقد فرصة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

في المقابل صعد فريق إنبي بقيادة حمزة الجمل للدور نصف النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف طلائع الجيش برصيد ست نقاط بالفوز على الأهلي وفاركو بنتيجة واحدة بهدف دون رد والهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، وفي ربع النهائي فاز إنبي على حرس الحدود 2- صفر في مباراة الذهاب وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة.

حكام مباراة البنك الأهلي وانبي

ويدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

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