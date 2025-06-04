مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك "بطليموس 2025"

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك " بطليموس 2025 " والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.

عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية

شمل التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات لتبادل الخبرات القتالية وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية العملية أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار، فضلًا عن تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الاحترافى الذى تتمتع به العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين.

خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

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