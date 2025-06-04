حفاظ على التراث الفني، وزارة الثقافة تعلن عودة متحف "درويش" بتلال الفسطاط

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن بدء تنفيذ مشروع جديد لإعادة توطين متحف الفنان التشكيلي الراحل د. نبيل درويش، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية داخل "مبنى الزجاج"، أحد المكونات المعمارية المميزة التابعة لصندوق التنمية الحضرية بمنطقة "تلال الفسطاط" الذي يُمثل أحد أبرز مسارات التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، واتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دمج البُعد الثقافي في مشاريع التطوير العمراني وتعزيز الحضور المؤسسي للتراث الفني داخل الفضاءات العامة.

يأتي هذا المشروع تتويجًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي بين كلٍّ من وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية وصندوق التنمية الحضرية، في خطوة تُجسد تكامل الجهود الحكومية نحو رعاية الفنون، وإعادة توظيف الأصول العمرانية في خدمة المكوّن الثقافي للدولة.

وقّع البروتوكول كل من المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية، ممثلًا لوزارة الثقافة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

و بموجب هذا الاتفاق، تم تخصيص مساحة تُقدّر بنحو 500 متر مربع داخل مبنى الزجاج لعرض مقتنيات المتحف، التي تُوثّق تجربة فنية مصرية رائدة في مجال الفن التشكيلي، وتُعد مرآة حيّة لتحولات الحركة الفنية في النصف الثاني من القرن العشرين.

ويُجسّد المشروع أحد المحاور الاستراتيجية لعمل صندوق التنمية الثقافية، والذي يضطلع بدور فاعل في إعادة توزيع المؤسسات الثقافية والمجموعات الفنية بما يضمن تعظيم مردودها المجتمعي، ويُعيد دمج الفنون في نسيج الحياة اليومية للمواطن، ضمن منظومة عرض متحفي حديثة تواكب المعايير الدولية.

كما يُمثّل هذا التعاون نموذجًا متقدّمًا لتكامل السياسات الثقافية والعمرانية، ويعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية إعادة توظيف الموارد والمباني ذات الطابع المميز، بما يخدم الهوية الوطنية من جهة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.

ويُنتظر أن يُسهم المتحف الجديد في إثراء الحراك الفني والثقافي بمنطقة الفسطاط، من خلال تنظيم معارض دورية، وفعاليات تربوية وفنية، ومبادرات مجتمعية تُوجّه للفئات العمرية المختلفة، في بيئة عرض مؤهلة لإحياء التفاعل بين الجمهور والإبداع.

ويُعد هذا المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية صندوق التنمية الثقافية بوصفه ركيزة أساسية في منظومة العمل الثقافي بمصر، وذراعًا تنفيذيًا لوزارة الثقافة في ما يتصل بإدارة وتفعيل الفضاءات الفنية، وحماية التراث، وتعزيز البنية التحتية للفنون بمفهومها الشامل.

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