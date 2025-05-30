بيت الشعر يحتفي بشعراء دمياط في أمسية خاصة

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت الشعر العربي، أمسية شعرية متميزة بعنوان "شعراء من دمياط – ليلة طاهر أبو فاشا"، وذلك في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 1 يونيو، بمقر بيت الشعر العربي بـمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر.

تستعيد الليلة ذكرى الشاعر الراحل طاهر أبو فاشا، أحد أبرز أعلام الكلمة في القرن العشرين، وصاحب البصمة الخالدة في مجال الشعر والمسرح الغنائي والدراما الإذاعية، حيث يتحدث عنه الشاعر والناقد سامح الحسيني مبرزا مسيرته وأهم أعماله.

ويشارك في الفعالية نخبة من شعراء محافظة دمياط الذين يمثلون طيفًا متنوعًا من التجارب والرؤى الشعرية، وهم:

وليد الخولي، محمد صلاح الزهداني، حسن فريد طرابية، دينا السيد لطفي، عبد المنعم شتيوي، حسام إبراهيم، حسن فريد المالح وسارة وهبة، بينما يُدير الأمسية ويشارك فيها الشاعر محمد توفيق لبن.

من جانبه أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي على أن بيت الشعر العربي يسعى إلى إعادة الاعتبار للرموز الشعرية التي صنعت هوية هذا الوطن، وعلى رأسهم الشاعر الراحل طاهر أبو فاشا، الذي لم يكن شاعرًا فحسب، بل كان مثقفًا عضويًا ساهم في تشكيل وعي أجيال، كما نؤمن بأهمية تسليط الضوء على مبدعي الأقاليم، فهم الرافد الحيوي الذي يمنح الحركة الشعرية طزاجتها وصدقها.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأمسيات التي تهدف إلى خلق تفاعل حقيقي بين التراث والإبداع المعاصر، وتعزيز حضور الشعر كقيمة فنية وجمالية وإنسانية في الوعي الجمعي.

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